العراق: جماعة خارجة عن القانون قصفت مطار أربيل الدولي شمالي بغداد

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، اليوم الاثنين، أن جماعات خارجة عن القانون استهدفت مطار أربيل الدولي، بمحافظة أربيل على بعد 450 كم شمالي العاصمة بغداد، بطائرة مسيرة مفخخة.

وانتقد المتحدث، في بيان صحفي، قيام تلك الجماعات الخارجة عن القانون بقصف مطار أربيل الدولي الذي يضم عدد ا من المستشارين التابعين لقوات التحالف الدولي بطائرة مسيرة مفخخة، مما أدى إلى وقوع إصابات وتعطيل عمل المطار.

وقال "إن مثل هذه الأعمال الإجرامية هدفها الإضرار بمصالح العراق وعلاقاته وارتباطاته الإقليمية والدولية، وفي الوقت الذي ندين به هذا العمل الإرهابي نؤكد أنّ القوات الأمنية العراقية المدعومة بالجهد الاستخباراتي ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة كي ينالوا جزاءهم".

وتشن المقاومة الإسلامية في العراق بشكل شبه يومي هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف القواعد العسكرية العراقية التي تضم قوات أمريكية في محافظة الأنبار ومطار أربيل الدولي، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر الماضي.

وأعلنت الحكومة العراقية، مؤخرا أنها اعتقلت مجموعة متورطة في عمليات استهدفت مقار الخبراء والمستشارين الأجانب العاملين في العراق بطلب رسمي حكومي لتدريب القوات العراقية على الأسلحة والمعدات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية.