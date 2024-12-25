فحص 793 مواطنا بقافلة طبية بقرية العوامر في البحيرة

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قال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن فريق القوافل الطبية العلاجية بالمديرية بقيادة الدكتورة بسمة عبدالستار، منسق القوافل العلاجية، نظم قافلة طبية مجانية بقرية العوامر مركز إيتاي البارود بوجود 5 عيادات طبية.

وأضاف عبدالجواد، أنه تم الكشف على 793 مواطنا مجانا في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة (عيادة الباطنة 249- عيادة الأطفال 191 - عيادة الجراحة 122 - عيادة النساء 83 - عيادة العظام 148).

كما تم إجراء تحليلات بمعمل الدم (212 تحليل) ومعمل طفيليات (52 تحليل) وجهازي أشعة عادية وسونار، كذلك عيادة الكشف المبكر عن الضغط والسكر بمبادرة افحص واطمن (233 فحصا)، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية لصرف العلاج على نفقة الدولة، وعمل استمارات الإحالة إلى أقرب مستشفى كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.