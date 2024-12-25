قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن «حسن البنا كان عضوا في الماسونية وأحد رموزها الهامة في مصر»، لافتا إلى اختياره «البنا من البنائين الأحرار؛ أما اسمه الحقيقي حسن عبد الرحمن الساعاتي»، وفقا لما ذكره عباس محمود العقاد في كتاباته.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، إلى كتابة سيد قطب مقالا خطيرا بعنوان «لماذا أصبحت ماسونيا؟»، مضيفا أن «الإخوان أعضاء في الماسونية، وأسستها بريطانيا».

وروى أنه سأل جمال شقيق حسن البنا، عن سبب قبوله مبلغ 500 جنيه «ما يعادل 50 مليون جنيه في الوقت الحالي من الإنجليز»؛ فأجابه بأن الأسرة اعترضت على ذلك، لكن حسن البنا برر قبوله بقوله: «فلوسنا ورجعتلنا»، مشيرا إلى أن هيئة قناة السويس كانت تحت سيطرة بريطانيا آنذاك.

وعلق السيسي قائلا: «فلوسنا ورجعت لنا إيه ده! هو كان لعبة في أيديهم، ومجرد أداة».

وكشف عن لقاء دار بينه وبين نجل محمود فهمي النقراشي باشا، رئيس وزراء مصر سابقا الذي اغتيل عام 1948 من الجماعة، قائلا: «أخبرته بأني معجب بوالده رحمة الله عليه جدًا، لأنه ذهب إلى مجلس الأمن وخاطب بريطانيا وقال لهم (أيها القراصنة أخرجوا من بلادنا)، زعل فجأة وقال هذه الجملة كانت سبب اغتياله، بعدها بريطانيا أعطت الأوامر لحسن البنا باغتياله».