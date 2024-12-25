استبعاد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي على استبعاد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق من قائمة الأحمر التي ستواجه المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدوري العام.

ويواجه النادي الأهلي فريق المصري البورسعيدي في الثامنة مساء غدًا الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب، لحساب منافسات الدوري العام.

وقرر مارسيل كولر استبعاد الثنائي محمود عبد المنعم كهربا ويوسف أيمن لأسباب فنية، وكذلك رضا سليم وكريم وليد نيدفيد ومصطفى أبو الخير وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى مخلوف ومحمد عبد الله للإصابة.

وكان محمود كهربا قد دخل في أزمة مع عدد من جماهير النادي الأهلي، بعد مشاركته في مباراة شباب بلوزداد، يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل النادي الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 8 نقاط، فيما يحتل المصري البورسعيدي المركز الأول برصيد 11 نقطة.