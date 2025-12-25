تركيا تكثف التحقيق في تحطم طائرة الوفد العسكري الليبي

كثفت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة، تحقيقاتها بشأن الطائرة التي تحطمت أثناء نقلها وفدا عسكريا ليبيا يضم رئيس الأركان محمد الحداد.

وفي إطار التحقيق الذي يُجرى بإشراف نائب للمدعي العام، تم تطويق موقع تحطم الطائرة بطوق أمني ووضعه تحت الحماية، بحسب مراسل الأناضول.

وطلبت النيابة العامة، تقارير من خبراء فنيين لتحديد ما إذا كانت الطائرة صالحة للطيران، كما جرى فحص مسئولية الطاقم الذي تولى أعمال الصيانة الأخيرة للطائرة أو أي تقصير محتمل من جانبه.

وجرى التحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة في مطار أسن بوغا، وأدرجت جميع الاتصالات اللاسلكية بين برج المراقبة والطائرة ضمن ملف التحقيق.

وأُخذت عينات من ناقلة الوقود ومن حطام الطائرة تحسباً لاحتمال تلوث الوقود أو استخدام وقود عديم الجودة.

وطُلبت أيضاً تقارير الأحوال الجوية المحلية وقت وقوع الحادث.

والثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الوصول إلى حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان و4 مرافقين وطاقم الطائرة الثلاثة.

وأوضح يرلي قايا، أن عناصر الدرك تمكنوا من الوصول إلى حطام الطائرة على بعد كيلومترين من قرية "كسيك كاواك"؛ إثر سقوطها بعد إقلاعها مساء الثلاثاء من مطار "أسن بوغا" في أنقرة نحو العاصمة الليبية طرابلس.