حريق على متن سفينة شراعية تاريخية في ميناء هامبورج بألمانيا دون إصابات

اندلع حريق على متن السفينة الشراعية التاريخية "ماري فريزيوم" في مدينة هامبورج الألمانية، بحسب ما أعلنت السلطات في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وأفادت إدارة الإطفاء بأن دخانا أسود كثيفا تصاعد من غرفة القيادة في السفينة البالغ طولها 50 مترا وذات الصواري الثلاث، والتي كانت راسية بالقرب من قاعة حفلات "إلبفيلهارموني" الشهيرة في هامبورج.

وأضافت أن فرق الطوارئ، التي تلقت البلاغ بعد وقت قصير من منتصف الليل، تمكنت من إخماد النيران ، دون الحاجة إلى تدخل زوارق الإطفاء التي كانت قد جرى استدعاؤها. ولم تسجل أي إصابات، بينما لم يتضح بعد حجم الأضرار.

وفي وقت اندلاع الحريق، لم يكن على متن السفينة التي يزيد عمرها على 100 عام، والتي تستخدم حاليا بشكل أساسي كمكان لإقامة الفعاليات، أي أشخاص. ولا يزال سبب الحريق غير معروف، إلا أن المسؤولين يرجحون أن يكون ناجما عن خلل تقني، مثل ماس كهربائي.