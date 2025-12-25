رئيس صندوق التنمية الحضرية يستعرض صورَ مشروعات إعادة إحياء عددٍ من المناطق بالقاهرة التاريخية قبل التطوير وبعده

خلال اجتماعٍ ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق التنمية الحضرية، استعرض المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق، صورَ مشروعات إعادة إحياء عددٍ من المناطق بالقاهرة التاريخية.

وتضمنت الصور التي استعرضها صديق، قبل إعادة التطوير وبعده، عددًا من المشروعات، من بينها: وكالة الحصر والملا، ومنطقة مسجد الحاكم بأمر الله، ومنطقة درب اللبانة، ومشروع مجمع الصناعات الحرفية، فضلًا عن تطوير واجهات العمارات الكائنة بشارع "البنهاوي"، وتطوير بوابات الدخول والخروج بساحة مسجد الحسين، وتطوير واجهات مستشفى الحسين الجامعي.

كما عرض "صديق" صور مشروع "الفسطاط فيو"، بعدما كانت المنطقة تُعرف سابقًا باسم "بطن البقرة"، إلى جانب صور مشروعي "روضة السيدة (1)" و"روضة السيدة (2)" بعد إعادة تطوير منطقتي "تل العقارب" و"الطيبي".