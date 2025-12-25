تقرير: رابطة البلديات الألمانية تدعو إلى إنشاء صندوق لمكافحة العزلة

حذرت رابطة المدن والبلديات في ألمانيا من أن البلاد قد تواجه "عقدا من العزلة"، داعية إلى استثمار أقوى في البنية التحتية الاجتماعية.

وقال المدير التنفيذي للرابطة، أندريه بيرجهيجر، في تصريحات لمجموعة فونكه الإعلامية الألمانية نشرت الأربعاء: "يجب ألا يفشل التصدي للوحدة بسبب نقص التمويل".

وطالب بيرجهيجر بإنشاء "صندوق لمكافحة العزلة" بقيمة 500 مليون يورو (نحو 589 مليون دولار) مخصص لفترة الولاية التشريعية الحالية، مؤكدا أنه إلى جانب تحسين التمويل العام للبلديات، ينبغي على الحكومتين الاتحادية والولايات دعم برامج محددة تستهدف مكافحة العزلة.

وأضاف: "البلديات هي المكان الذي تظهر فيه العزلة أولا، وهي أيضا المكان الذي يمكن مواجهتها فيه بأكبر قدر من الفاعلية". وأشار إلى أن أماكن اللقاء العامة يجب أن تبقى مفتوحة بشكل موثوق، من دون إغلاقات طويلة أو فترات عطلات أو نقص في الكوادر أو إغلاق مبكر.

وأوضح أن المكتبات ومراكز تعليم الكبار تعد فضاءات أساسية للتفاعل الاجتماعي والتعلم مدى الحياة، ما يتطلب مزيجا من الموظفين المتخصصين والمتطوعين لضمان بقائها مفتوحة بشكل دائم.

وشدد بيرجهيجر على أن العزلة لم تعد مشكلة تخص كبار السن فقط، بل أصبحت ظاهرة عابرة للأجيال. واقترح أن يأتي تمويل الصندوق المقترح من دعم الاتحاد الأوروبي، أو من فوائض الميزانية الاتحادية، أو عبر إعادة توجيه مخصصات ضمن ميزانيات الوزارات القائمة.