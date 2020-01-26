السجن 6 أعوام لزوجين قتلا ابنتيهما في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، اليوم الأحد، كل من: "م.م.ع"، 43 عامًا، قهوجي، و"ر.ر.ع" 34 عامًا، ربة منزل، بالسجن 6 أعوام، لكل منهما؛ لاتهامهما بقتل ابنتيهما "ح.م.م"، وذلك في القضية رقم 31672 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الدخيلة.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، حول بلاغ يفيد بمصرع طفلة متأثرة بتعرضها للضرب داخل محل سكن والدها.

كشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة الوالدين، بعد تعديهما بالضرب عليها وتقييدها من يديها ورجليها بجنزير حديدي، والتعدي عليها بالضرب وحرقها عدة مرات، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ومصرعها.

وبتحرير محضر بالواقعة، وضبط المتهمين، وعرضهما على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلا لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أشرف أبو زينة، ومحمود الربيعي، وأمانة سر السيد الوزيري.