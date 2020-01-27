نائب الرئيس اليمني: الميليشيات الحوثية تعيش حالة هسيتيريا بعد مقتل سليماني

قال نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، إن جماعة الحوثي كإحدى أدوات إيران في المنطقة تعيش "حالة هيستيريا" على إثر الهزائم التي تلقتها في جبهات مختلفة، وعقب مقتل أحد مموليها ومشرفيها قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وتدفع بكل قوتها للانتقام لذلك من دماء اليمنيين والسيطرة على مواردهم .



وأكد الأحمر، في تصريحات أوردتها قناة "العربية الإخبارية" اليوم الأحد، أن همجية الحوثيين العدوانية تصطدم بثبات وبأس اليمنيين واصطفافهم.



وأشاد نائب الرئيس اليمني بالدعم الصادق الذي تقدمه السعودية لقوات الجيش الوطني في سبيل استعادة الدولة اليمنية وردع الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران .