 البرلمان الكندي يصنف منظمة «براود بويز» كيانا إرهابيا - بوابة الشروق
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البرلمان الكندي يصنف منظمة «براود بويز» كيانا إرهابيا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 8:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 8:17 ص

وافق البرلمان الكندي بالإجماع، على اقتراح يدعو رئيس الوزراء جاستين ترودو إلى حظر منظمة "براود بويز" المتطرفة في كندا، باعتبارها "كيانا إرهابيا".
وأشارت الحكومة الكندية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، إلى أن أجهزتها الأمنية تراقب المنظمة عن كثب وتجمع الأدلة، لدعم إدراج المنظمة في القائمة السوداء.
ويحث الاقتراح الذي تبناه مجلس النواب حكومة ترودو، على استخدام كل الوسائل المتاحة للتصدي لانتشار الجماعات المتطرفة، بدءا بالتصنيف الفوري لـ"براود بويز" كـ"كيان إرهابي" في كندا.
وكان أعضاء منظمة "براود بويز" من بين أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير.

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