أثار سياسي ألماني رد فعل عنيف بعدما اعترف عبر تطبيق دردشة بلعب "كاندي كراش" على هاتفه خلال اجتماعات الاستجابة للوباء عبر الإنترنت مع المستشارة أنجيلا ميركل.

وأدلى بودو راميلو، رئيس ولاية تورينجيا الشرقية، بالاعتراف خلال اجتماع مغلق على تطبيق غرفة الدردشة الصوتية المخصص للمدعوين فقط، "club house"، في عطلة نهاية الأسبوع، بحسب موقع "فرنسا 24".

وقال السياسي من حزب "داي لينك" اليساري المتشدد، إنه خلال الجلسات التي تستمر لساعات في كثير من الأحيان، يلعب بعض الأشخاص لعبة سودوك، والبعض الآخر يلعب الشطرنج على هواتفهم، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الألمانية.

كما واجه راميلو انتقادات واسعة بعد انتشار اللقلب الذي يطلقه على المستشارة أنجلا ميركل، حيث أطلق عليها اسم "كيركلشن" وهو مصطلح يعني ضئيل "ميركل الصغيرة".

وردًا على الانتقادات عبر الإنترنت وفي وسائل الإعلام، اعتذر راميلو عن سُباب ميركل وقال على تويتر: "تقليص اسم المستشارة هو عمل من أعمال جهل ذكوري".

وقال وزير الداخلية في تورينجيا، جورج ماير، من حزب الديمقراطيين الاشتراكيين، لإذاعة التجمع الوطني الديمقراطي إن راميلو يجب أن يعيد النظر في سلوكه.

كان راميلو ورؤساء وزراء آخرون من منتقدي مقترحات ميركل بإغلاق أكثر صرامة في اجتماع حاسم بشأن الوباء في أكتوبر 2020، وكان ذلك قبل أسابيع من انفجار حالات الإصابة بفيروس كورونا في موجة جديدة.

وأعرب راميلو عن أسفه، فيما بعد، واعترف بأن المستشارة كانت محقة في الضغط من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة زيادة أعداد الإصابة.