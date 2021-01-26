المبعوث الأمريكي للأمم المتحدة: فريق بايدن سيجدد الاتصال بالفلسطينيين

قال المبعوث الأمريكي للأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة ستعيد بناء العلاقات مع قيادة السلطة الفلسطينية حيث تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بالعودة إلى وضعية تقليدية أكثر لصالح حل الدولتين لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن ريتشارد ميلز، القائم بأعمال رئيس البعثة، قوله اليوم الثلاثاء خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط إن إدارة بايدن ستجدد "العلاقات الأمريكية مع القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهي العلاقات التي تراجعت كثيرا خلال السنوات الأربع الماضية".

وأضاف ميلز "لقد كان الرئيس بايدن واضحًا في نيته لإعادة برامج المساعدة الأمريكية التي تدعم التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها الإدارة الأمريكية السابقة".