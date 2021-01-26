 هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 966 ألفا و194 والوفيات 13 ألفا و686 - بوابة الشروق
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هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 966 ألفا و194 والوفيات 13 ألفا و686

أمستردام - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 10:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 10:03 ص

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 966 ألفا و194 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 13 ألفا و686 حالة. ووفقا للبيانات، تعافى من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس 12 ألفا و510 أشخاص من المصابين.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 47 أسبوعا.


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