لاعب ليفركوزن في سباق مع الزمن بعد جراحة الرباط الصليبي

خضع النمساوي يوليان بومجارتلينجر لاعب خط وسط فريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي للركبة، لكنه يواجه الآن سباقا مع الزمن كي يستعيد لياقته قبل كأس الأمم الأوروبية المقبلة.

وذكر نادي ليفركوزن أنه ليس من المتوقع أن يعود بومجارتلينجر /33 عاما/ قائد المنتخب النمساوي، قبل مايو المقبل.

وتنطلق كأس الأمم الأوروبية، التي كانت مقررة في العام الماضي وتأجلت إلى العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، في يونيو المقبل.

وسيتنافس المنتخب النمساوي في البطولة الأوروبية ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات هولندا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية، ولم تتضح الصورة بعد بشأن إمكانية مشاركة بومجارتلينجر.

وتعرض بومجارتلينجر للإصابة خلال مباراة الفريق أمام فولفسبورج يوم السبت الماضي، وهو ما يهدد فرصه بشكل كبير في المشاركة مجددا خلال الموسم الحالي مع ليفركوزن الذي يحتل المركز الثالث بالدوري الألماني الذي تختتم منافساته في 22 مايو.