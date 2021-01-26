الحبيب علي الجفري: حال الدعوة الإسلامية يشوبه الألم والأمل

قال الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، إن حال الدعوة الإسلامية يشوبه الألم والأمل، منوهًا إلى وجود تأخر واهتزاز في الثقة، وهو ما يتطلب جهدًا وعملًا كبيرًا وصادقًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الدعوة شهدت مرحلة من الفوضى في الخطاب والتشدد الديني، مشددًا على أن الأوضاع تحتاج إلى وقفة جادة.

وأشار إلى أن الدعوة تحتاج إلى 3 نقاط مختصرة هي؛ الجدية والصدق والمحبة، إضافة إلى اللفتة الدعوية المعتمدة على الصلة بالواقع القائم على التبسط، مستشهدًا بحديث الدكتور أسامة الأزهري، خلال جنازة الراحلة الداعية عبلة الكحلاوي اليوم.

ولفت الداعية الإسلامية، إلى أن «الأزهري» نبه قبل نعي الفقيدة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في الجنازة، متابعًا: «قال لنا إن الفقيدة لا يرضيها إصابة شخص بالفيروس».