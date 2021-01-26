الصحة: لقاح كورونا المستخدم في مصر من بين الأغلى على مستوى العالم

- رئيس لجنة مكافحة كورونا يدعو المواطنين لتناول اللقاح: أنا أول واحد هياخده..



دعا الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، المواطنين إلى تناول اللقاح للوقاية من الوباء.



وقال، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الثلاثاء، إن مصر دولة قوية في اختيار اللقاحات، إذ اختارت الأنواع التي أثبتت فعالية وأمان، مؤكدًا أن اللقاح الموجود في مصر من أغلى الأنواع على مستوى العالم.



وشدد حسني، على أن اللقاح هو الأمل الوحيد في انتهاء وباء كورونا، موضحًا أن الهدف من التطعيم هو الوقاية من الفيروس.



وأضاف أن الدواء يستخدم للمرض لكن اللقاح يتم تناوله للوقاية، ذاكرًا أن عائلته كلها أخذت اللقاح لي التجربة.



وتابع: «أنا أول واحد هياخد اللقاح»، مشيرًا إلى أهمية تناول التطعيم للوقاية من كورونا مدة ثلاثة أشهر، إذ أنه لا يعطي مناعة مطلقة.