حضور كبير لورشة الديكور السينمائي ثلاثية الأبعاد بالقومي للسينما

أقام مركز ثروت عكاشة الثقافي التابع للمركز القومي للسينما، ورشة مدرسة الديكور السينمائي ثلاثية الأبعاد للمهندس شادي العناني.

ونُفذت تجربة النظارة مجسمة الأبعاد، على ٢٥ متدربا، وذلك لتفعيل التجربة داخل ورشة الديكور، ومن بينهم المخرج سامي رافع، والمصور سلامة إبراهيم.

من جانبه، أوضح مجدي الشحري مدير عام الإنتاج والمشرف على مركز ثروت عكاشة الثقافي، أنه لأول مرة في مصر تقام ورشة عمل سينمائية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي من خلال استخدام نظارة مجسمة الأبعاد في الديكور السينمائي ويتم تنفيذها بشكل علمي وعملي في فيديوهات الديكور السينمائي.