رئيس الحكومة اللبنانية: نتطلع لإنجاز خطوات استيراد الغاز من مصر في أقرب وقت

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن بلاده تتطلع إلى إنجاز الخطوات اللازمة لاستيراد الغاز من مصر في أقرب وقت، للمساهمة في حل أزمة الطاقة بلبنان.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع وزيري الطاقة في الاردن صالح الخرابشة وسوريا غسان الزامل، في حضور وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض بمناسبة توقيع لبنان اتفاقا لاستيراد الطاقة من الاردن عبر سوريا.

وأضاف أن مشروع استيراد الطاقة من الأردن عبر سوريا سيساعد على حل أزمة الكهرباء في لبنان، موجها الشكر للأردن وسوريا لتعاونهما في إنجاز هذا المشروع.

وأكد ميقاتي أنه في الأوقات الصعبة التي يمر بها لبنان، تأتي هذه الخطوة كمساهمة عملية مشكورة لحل الأزمات المتراكمة.