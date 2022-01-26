أرباح جابان آفييشن خلال الربع الثالث تتجاوز التوقعات

أعلنت شركة الطيران اليابانية جابان أفييشن، اليوم الأربعاء، تحقيق أرباح تشغيل خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي حتى 31 ديسمبر الماضي تتجاوز تقديرات المحللين.

بلغت أرباح تشغيل الشركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية 25ر5 مليار ين (46 مليون دولار) بزيادة سنوية نسبتها 55% في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم 13ر5 مليار ين.

وزاد صافي أرباح الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 87% سنويا إلى 64ر3 مليار ين، في حين زادت المبيعات بنسبة 6ر4% سنويا إلى 73ر57 مليار ين، مقابل تقديرات المحللين التي كانت 70ر58 مليار ين.

في الوقت نفسه تتوقع الشركة تحقيق أرباح تشغيل خلال العام المالي الحالي ككل بقيمة 5ر18 مليار ين في حين يتوقع المحللون 25ر18 مليار ين، كما تتوقع أرباحا صافية بقيمة 2ر13 مليار ين مقابل 14ر13 مليار ين يتوقعها المحللون، كما تتوقع تحقيق مبيعات صافية خلال العام المالي الحالي بقيمة 227 مليار ين مقابل 98ر225 مليار ين يتوقعها المحللون.