منظمة الصحة العالمية: الخطر المرتبط بمتحور أوميكرون لا يزال مرتفعا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل أكثر من 21 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الأيام السبعة الماضية، ما يمثل أكبر عدد إصابات مسجّل في أسبوع واحد منذ بدء تفشي الوباء.

ونوهت المنظمة إلى أن الخطر المرتبط بمتحور أوميكرون لا يزال مرتفعا، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، صباح الأربعاء.

وكان الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، قد لفت إلى خطورة افتراض أن أوميكرون هو «نهاية اللعبة» لفيروس كورونا، قائلا إن المزيد من السلالات يمكن أن تتشكل في المستقبل، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.

وأضاف أن الفيروس من المحتمل أن يتطور مرة أخرى، ويشكل سلالة أكثر خطورة تؤدى لمزيد من المشكلات.