علماء يحددون عوامل تبدو مرتبطة بالإصابة بأعراض كوفيد لمدة طويلة

قدم علماء يحاولون إيجاد من هم المرضى المعرضين لخطر الإصابة بأعراض كوفيد-19 لفترة طويلة إجابات جزئية في دراسة.

وقال باحثون في مقال في دورية "سيل" العلمية أن الأشخاص الذين لديهم أثار متداولة من فيروس كورونا، وهي عبارة عن أجسام مضادة محددة موجهة ضد أنسجتهم أو أعضائهم الخاصة، والتي تعرف باسم الأجسام المضادة الذاتية، وإعادة ظهور فيروس إبشتان بار ، يبدون أكثر عرضة للإصابة.

ويسابق العلماء الزمن لكي يفهموا الأعراض طويلة المدى لكوفيد-19 ويتوقعونها بشكل أفضل، والتي سوف يواجه خلالها عددا كبيرا من المشكلات الصحية لعدة أشهر بعد التعافي من الفيروس.

ووجد الفريق الذي يتألف من أكثر من 50 باحثا بعض العلامات التي يمكن التعرف عليها مبكرا ويبدو أنها ترتبط بالأعراض المستمرة لفترة طويلة، بغض النظر عما إذا كانت الإصابة الأولية شديدة أم لا.