إنفانتينو: إقامة كأس العالم كل عامين يمنح الأمل لأفريقيا

أشار السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بشكل مثير للجدل اليوم الأربعاء، إلى أن تغيير رزنامة كرة القدم ربما يقلل من احتمال هجرة الأفارقة إلى أوروبا والتعرض لخطر الموت في البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن رئيس الاتحاد الدولي للعبة تحدث في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في مدينة ستراسبورج الفرنسية، عن دعم اصلاحات فيفا للرزنامة التي تضمن خططا لإقامة بطولة كأس العالم كل عامين.

وقال إنفانتينو إن المقترحات حيوية للغاية من أجل منح عالم كرة القدم خارج أوروبا الأمل، مضيفا: "نحتاج لإعطاء الأمل للأفارقة حتى لا يكونوا بحاجة لعبور البحر الأبيض المتوسط ربما بحثا عن حياة أفضل ولكن الأمر الأكثر احتمالا هو الموت في البحر".

وأضاف: "نحتاج لمنح الفرص والكرامة، ليس من خلال إعطاء إعانات خيرية ولكن من خلال السماح لبقية العالم بالمشاركة ".

وانتقد إنفانتينو السلوك الأوروبي وسط المناقشة حول ما إذا كان يتعين إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من كل أربعة أعوام.

وأضاف رئيس (فيفا) في المجلس الأوروبي بستراسبورج: "نرى أن كرة القدم تتطور في اتجاه بأن هناك البعض الذين يملكون كل شئ ، فيما لاتملك الأغلبية أي شئ ".

وتابع: "في أوروبا كأس العالم تقام مرتين في الاسبوع، لأن أفضل اللاعبين في العالم يلعبون في أوروبا".

وحتى داخل أوروبا، جرت الإشارة إلى الفوارق الكبيرة حيث تجذب حفنة من بطولات دوري النخبة أغلبية أفضل اللاعبين، فيما لاتشارك الأغلبية من الأندية في البطولات القارية.

وتعد مسألة تغيير دورة إقامة كأس العالم، موضع جدل كبير، حيث تعارضه الاتحادات الرياضة القوية في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

ودافع إنفانتينو عن قطر، منظمة كأس العالم 2022، بسبب سجلها الخاص بحقوق الانسان، حيث قال: "التغيير لن يحدث سريعا". وأضاف " في أوروبا استغرق ذلك قرونا عدة".

وأوضح: "هناك الكثير من العمل، كما أن هناك الكثير من الأمور لتغييرها، يجب أن نواصل الضغط لكن يجب علينا الاعتراف بأن هناك تغييرات كذلك".