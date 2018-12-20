مؤشر البحث العلمي: الباحثون المصريون نشروا 38664 بحثا دوليا العام الماضي

كشف مؤشر البحث العلمي لشهر يناير الجاري، عن نشر الباحثين المصريين في الجامعات والمراكز البحثية 38 ألفا و664 بحثا دوليا خلال عام 2021 بمعدل زيادة قدره 21.1% عن عام 2020.

وأشار المؤشر، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن جامعة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى في عدد الأبحاث المنشورة بــ 6,514 بحثا دوليا وبنسبة 16.8% من إجمالي الأبحاث المنشورة ثم جامعة عين شمس بــ 3,619 بحثا دوليا، وجامعة المنصورة بــ 3,385 بحثا دوليا وجامعة الزقازيق بــ 3,129 بحثا دوليا.

ومؤشر "الشهر" هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا، يصدره شهريا المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية العلمي والتكنولوجيا.

وكانت الأكاديمية قد أنشأت المرصد في فبراير 2014، كإضافة لجهودها الرامية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، ويهدف إلى مساعدة صانعي القرار في وضع السياسات، التي يتعين اتخاذها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لمواجهة تحديات المستقبل ولتوحيد مصادر بيانات العلوم والتكنولوجيا في مصر بحيث يكون المرصد هو المصدر الأول لمعلومات وبيانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجميع الهيئات الدولية، مثل

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وغيرها من المنظمات الدولية.