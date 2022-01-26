نقابة المهندسين توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها الغانية

وقعت نقابة المهندسين، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع نظيرتها الغانية، برئاسة د.م. كارلس آدامز، وذلك بحضور المهندس محمد ناصر أمين صندوق نقابة المهندسين المصرية، والفريق عبيد بوامه أكوا- سفير غانا لدى القاهرة، والمهندسة كارلين بوشديد- رئيس الاتحاد الإفريقي للمنظمات الهندسية، والمهندس مصطفى شيحو نائب رئيس الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية.

وقالت نقابة المهندسين في بيان لها، إن توقيع البروتوكول يأتي ضمن النشاط الذي تقوم به لجنة العلاقات الخارجية والشئون الإفريقية بالنقابة، مشيرة إلى أن البروتوكول يهدف إلى تدريب عدد من مهندسي غانا بمعامل تدريب نقابة المهندسين المصرية لصقل خبراتهم وإطلاعهم على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في بعض المجالات الهندسية.

وأكدت أن أعضاء الوفد الإفريقي أشادوا بزياراتهم لعدد من المشاريع القومية المصرية ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، ومحطة مترو عدلي منصور، والقرية الذكية، إضافة إلى زيارتهم لمسجد الأزهر الشريف، وجامعة النيل، مؤكدين أن مصر تشهد طفرة كبيرة في المجال الهندسي من خلال ما رأوه في مواقع زياراتهم، مشيرين إلى أن مصر شهدت نهضة اقتصادية كبيرة بالرغم مما يمر به العالم من أزمات اقتصادية جراء فيروس كورونا.

كما احتفل الوفد مع أعضاء لجنة إفريقيا بالمهندسة أماني خضير لحصولها على المركز الأول في المسابقة التي أجراها الاتحاد الإفريقي للمنظمات الهندسية لاختيار 100 مهندسة إفريقية الأكثر تأثيرًا في القارة السمراء عن عام 2021.



