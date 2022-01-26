أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحي للاتحاد الأفريقي، أن إجمالي إصابات القارة بفيروس كورونا بلغ 10 ملايين و610 آلاف حالة، و237 ألفًا و900 وفاة، بينما تعافى 9 ملايين و520 ألف شخص.

وأوضحت المراكز -في بيان اليوم الأربعاء- أن نسبة تحصين سكان أفريقيا من اللقاحات المضادة لكورونا بلغت 1ر10 %، فيما حصل 15% على جرعة واحدة و0.5% جرعة معززة، فيما يؤشر على استمرار تباطؤ عملية التحصين.

وأضافت أن حالات كورونا القارية استحوذت على 2ر3 % من نسبة الإصابات المسجلة عالميًا، فيما بلغت وفيات القارة 2ر4 % من النسبة العالمية، مشيرة إلى أن 53 دولة أفريقية واجهت الموجة الثالثة و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة بـ8 دول وذلك منذ بدء الجائحة.

يذكر أن المراكز الأفريقية تدعم كافة بلدان القارة السمراء على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية والتصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.