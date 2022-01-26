 الحماية المدنية تكثف جهودها للسيطرة على حريق عمارات رامو في مدينة نصر - بوابة الشروق
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الحماية المدنية تكثف جهودها للسيطرة على حريق عمارات رامو في مدينة نصر

حريق عمارات رامو في مدينة نصر
حريق عمارات رامو في مدينة نصر
نهاد القادوم
نشر في: الأربعاء 26 يناير 2022 - 3:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 يناير 2022 - 3:04 ص

يكثف رجال الحماية المدنية بالقاهرة من جهودهم للسيطرة على حريق هائل داخل عمارات رامو الموجودة أمام مول سيتي ستارز بمدينة نصر، فيما قام رجال الإسعاف بعلاج 3 أشخاص أصيبوا باختناق جراء الحريق.

وتبين أن الحريق اندلع من الطابق الثاني وامتد إلى الطابق الخامس، حيث إن العقار مكون من 10 طوابق، وجاري حصر المصابين.

كانت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق في عقار رامو بشارع النصر أمام مول سيتي ستارز في مدينة نصر، وعلي الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وسيارة إسعاف، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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