 علاء عابد ناعيا ياسر رزق: فقدنا اليوم فارسا من فرسان بلاط صاحبة الجلالة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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علاء عابد ناعيا ياسر رزق: فقدنا اليوم فارسا من فرسان بلاط صاحبة الجلالة

صفاء عصام الدين
نشر في: الأربعاء 26 يناير 2022 - 11:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 يناير 2022 - 11:13 ص

نعى النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس تحرير أخبار اليوم السابق ورئيس مجلس الإدارة الذي وافته المنية اليوم.

وقال عابد: "فقدنا اليوم فارسا من فرسان بلاط صاحبة الجلالة، له مسيرة كبيرة من العطاء في خدمة قضايا الوطن، ومعروف بمواقفه الوطنية".

وأكد النائب أن الصحافة المصرية والعربية فقدت اليوم قيمة وقامة كبيرة لا يمكن أن تعوض، وسيبقى أثره باقيا لا يفنى بين تلاميذه ومحبيه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أسرته وذوية الصبر والسلوان.


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