المشدد 7 سنوات لعامل وبراءة اثنين آخرين لاتهامهم بقتل شخص في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات، وبراءة اثنين آخرين؛ لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل آخر، بدائرة مركز المراغة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق، وعماد الدين عزت، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو من عام 2020، بدائرة مركز المراغة، عندما وجهت النيابة لكل من "خ. م" 34 عاما، عامل، وشقيقه "أ. م" 41 عاما، عامل، قتل المجني عليه "ع. م"، بأن قام الأول بطعنه في ظهره بسكين، وانهال عليه الثاني بضربات بجسده مستخدما عصا شوم، فأحدثا إصابته التي أودت بحياته، وشقيقهم "م. م" 27 عاما، عامل، شرع في قتل المجني عليه "ع. ح"، بأن ضربه بآلة حادة قاصدا قتله.

وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.