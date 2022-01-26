جونسون يرفض الاستقالة وينتظر نتائج تحقيق حفلات داونينج ستريت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعوة زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر له بالاستقالة من منصبه على خلفية ما يتردد عن إقامة حفلات بمقر رئيس الحكومة في "داونينج ستريت"، شكلت انتهاكا لقيود مكافحة كورونا خلال الإغلاق.

وقال جونسون أمام مجلس العموم البريطاني إنه لا يستطيع التعليق على الأمر نظرا لأن التحقيق جار بشأنه، وتعهد مجددا بنشر تقرير سو جراي، المسؤولة التي تتولى التحقيق في الحفلات، كاملا بمجرد أن يتسمله، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ويتعذر تحديد موعد صدور التقرير بسبب إعلان مفاجئ أمس الثلاثاء عن تحقيق منفصل تقوم به شرطة العاصمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم جونسون اليوم إن مقر الحكومة لم يتلق التقرير لكنه تعهد بنشره "في أقرب وقت ممكن".