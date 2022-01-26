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رياح و درجات حرارة منخفضة بشمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر في: الأربعاء 26 يناير 2022 - 8:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يناير 2022 - 8:29 م

نشطت الرياح المحملة بالاتربة المصحوبة بانخفاض حاد في درجات الحرارة في كافة مراكز محافظة شمال سيناء.

و أوصى اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء باستمرار رفع حالة الاستعداد تحسبا لتداعيات الأحوال الجوية غير المستقرة في كافة القطاعات الخدمية خاصة قطاعات الكهرباء و المياه و الصرف الصحي و الموارد المائية.

و تسببت الرياح في انقطاع متكرر للتيار الكهربائي في بعض أحياء العريش و مركز و مدينه الشيخ زويد و بئر العبد، بينما نصحت مجالس المدن المسافرين بتوخي الحذر عند السفر على الطرق،. و كذلك الإبتعاد عن اعمدة التيار الكهربائي حرصا علي سلامتهم.


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