رياح و درجات حرارة منخفضة بشمال سيناء

نشطت الرياح المحملة بالاتربة المصحوبة بانخفاض حاد في درجات الحرارة في كافة مراكز محافظة شمال سيناء.

و أوصى اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء باستمرار رفع حالة الاستعداد تحسبا لتداعيات الأحوال الجوية غير المستقرة في كافة القطاعات الخدمية خاصة قطاعات الكهرباء و المياه و الصرف الصحي و الموارد المائية.

و تسببت الرياح في انقطاع متكرر للتيار الكهربائي في بعض أحياء العريش و مركز و مدينه الشيخ زويد و بئر العبد، بينما نصحت مجالس المدن المسافرين بتوخي الحذر عند السفر على الطرق،. و كذلك الإبتعاد عن اعمدة التيار الكهربائي حرصا علي سلامتهم.