وزارة الإنتاج الحربي تنظم ندوتين توعويتين عن بر الوالدين

نظمت وزارة الإنتاج الحربي، ندوتين توعويتين بعنوان "ثمار بر الوالدين" تزامناً مع حلول شهر رجب، بحضور عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة للوزارة، وذلك في ضوء توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، بتنظيم الندوات التوعوية للعاملين والعاملات بمختلف الشركات والوحدات التابعة.

وأشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي المتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، إلى أنه حاضر بالندوة الشيخ هاني محمد عباس سويد والذي تحدث عن وجوب برّ الإنسان بوالديه وفضل وثمار برهما فكلما زادت طاعة الإنسان ورحمته بوالديه كلما زاد أجره عند الخالق واتسع رزقه، لافتا إلى وجود صور عديدة لبر الوالدين مثل (الإنفاق عليهما، الدعاء لهما، حُسن صُحبتهما والجلوس معهما ومؤانستهما وإدخال البهجة إلى قلبيهما، توجيه الثناء والكلام الطيب لهما، الابتعاد عن إغضابهما وإزعاجهما، تقبل نصحهما، عدم التضجر والتململ من طلباتهما).

وأوضح بكر أن تنظيم هذه الندوات يأتي في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنظيم ندوات توعوية تثقيفية للعاملين بالإنتاج الحربي في مختلف مجالات المعرفة (دينية – اجتماعية – صحية) تنفيذا لتوجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنمية قدرات العاملين فكرياً وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ونشر الوعي الثقافي لهم بما ينعكس بالإيجاب على تطوير عقليتهم وتحسين مستوى معيشتهم وزيادة إنتاجيتهم.

بدورها أشارت مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة رئيس وحدة تكافؤ الفرص أمل عبد الخالق، إلى أنه تم خلال الندوتين التأكيد على أن الوالدين عليهما أيضا دور في إعانة الأبناء على برهما من خلال حُسن تربيتهم وعدم التفرقة بين الأبناء ووجوب تفهّم المتغيرات المصاحبة لكل مرحلة عمرية يمرون بها.