أمير قطر وملك الأردن يبحثان تعزيز علاقات التعاون في كافة المجالات

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بحث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، وملك الأردن عبدالله الثاني ابن الحسين ، سبل تعزيز الروابط الأخوية وعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والاستثمارية بما يحقق التطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين، وذلك خلال اللقاء الذي عقد مساء اليوم بالدوحة.

كما جرى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأوجه تعزيزها بما يحقق الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة،بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأقام أمير قطر مأدبة عشاء تكريما لملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق.

حضر اللقاء والمأدبة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، والسيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة.

وحضرها من الجانب الأردني أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، واللواء أحمد حسني مدير المخابرات العامة، و الدكتور جعفر حسان مدير مكتب جلالة الملك، وزيد مفلح اللوزي سفير الأردن لدى قطر .