قائد الجيش الأوكراني يعلن تدمير 47 من أصل 55 صاروخا روسيا أطلق خلال يوم واحد

أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، تدمير 47 صاروخا من أصل 55 صاروخا روسيا تم إطلاقه على أوكرانيا اليوم الخميس.

وأوضح زالوجني -بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن القوات الروسية أطلقت هجوما صاروخيا مكثفا على أوكرانيا اليوم، حيث أطلقت 55 صاروخا جويا وبحريا؛ من طائرات وسفن، من البحر الأسود.

وشدد العسكري الأوكراني: "هدف الروس لا يزال كما هو: الضغط النفسي على الأوكرانيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، لكن لا يمكننا الانكسار".

وفي العاصمة الأوكرانية كييف، لقي شخص مصرعه واُصيب اثنان في وقت مبكر من اليوم، بصاروخ روسي على منطقة هولوسيفسكي.