 بيل جيتس: حكومة أوكرانيا من أسوأ الحكومات في العالم - بوابة الشروق
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بيل جيتس: حكومة أوكرانيا من أسوأ الحكومات في العالم

موسكو (د ب أ)
نشر في: الخميس 26 يناير 2023 - 9:11 م | آخر تحديث: الخميس 26 يناير 2023 - 9:11 م
وصف الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل جيتس، حكومة أوكرانيا بأنها من أسوأ الحكومات في العالم بسبب الفساد الشديد المتفشي بين موظفيها.

وقال جيتس، في تصريحات نقلتها وكالة نوفوستي الروسية اليوم الخميس: "الحكومة الأوكرانية هي واحدة من أسوأ الحكومات في العالم. إنها فاسدة ويسيطر عليها عدد قليل من الأثرياء. وهذا أمر محزن للغاية بالنسبة للشعب هناك".

وأكد أن الأراضي الزراعية في أوكرانيا أكثر خصوبة من الأراضي الأمريكية، وهي سلة غذاء أوروبا، وتتمتع بإمكانات كبيرة.

وصرح أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، في وقت سابق أن الغرب طالب الرئيس فلاديمير زيلينسكي بتشديد الرقابة على التدفقات النقدية والبدء في مكافحة الفساد.

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