قومي المرأة بكفر الشيخ: ورشة للفتيات على صناعة الحلي باستخدام أبسط الأدوات

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، ورشة عمل بمقر الفرع عن صناعة الحلي باستخدام أبسط الأدوات والخامات مثل سلك النحاس الأصفر والأحمر والخرز والأحجار الكريمة.

واستهدفت الورشة بعض السيدات والفتيات الراغبات في إقامة مشروعات متناهية الصغر؛ لصناعة وإنتاج الحلي والإكسسوارات بهدف الاستخدام الشخصي والبيع لزيادة الدخل.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية، ومقررة المجلس القومي للمرأة بفرع كفر الشيخ، أن الورشة تهدف إلى إحياء الحرف التراثية في المجتمع المصري والتعرف على الحلي المصري القديم وأنواعه وأشكاله، ومواد التصنيع وربطها بالحلي المعاصر، والمساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال تعليم مهارة صناعة الحلي باستخدام السلك، واكتساب مهارة تنفيذ حلي مستوحى من نماذج الفن المصري القديم وتنمية المهارات الإبداعية لدى المتدربات، وترسيخ قيمة التراث المعنوي، وأهمية الحفاظ عليه، وإقامة مشروعات متناهية الصغر لصناعة، وإنتاج الحلي والإكسسوارات؛ بهدف الاستخدام الشخصي والبيع لزيادة الدخل.

وأشارت إلى أن الإنسان عرف صناعة الحلي وأدوات الزينة منذ فجر التاريخ، حيث إن لها أدوارا مختلفة في الحضارة المصرية القديمة فكانت تستخدم لأغراض الزينة والتزين، ولأغراض دينية وكان يلبسها الرجال والنساء معا، فالمصريين القدماء عرفوا الحلي منذ عصر ما قبل التاريخ.