يستعد نادي ريال مدريد، لمواجهة أتلتيكو مدريد بالمباراة المتعارف عليها باسم «ديربي مدريد» بالدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، والمقرر إقامته مساء اليوم الخميس، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ويسعى الريال في مواصلة مشواره بكأس الملك والوصول إلى أبعد مدى في البطولة وهو التأهل للمباراة النهائية والتتويج باللقب، لكن عليه أن يتخطى عقبة الروخي بلانكوس الذي يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الملكي.

ومن المتوقع أن يبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد مباراة الديربي، وفقا لصحيفة «ماركا» بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – فيرلاند ميندي

خط الوسط: إدواردو كامافينجا – تونس كروس – لوكا مودريتش

خط الهجوم: فيدريكو فالفيردي – كريم بنزيما – فينيسوس جونيور