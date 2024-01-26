كونكاكاف يعلن نتائج قرعة تصفيات كأس العالم

أجرى اتحاد الكونكاكاف صباح يوم الخميس في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيوريخ السويسرية، قرعة الجولة الثانية من تصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ولن تشمل تصفيات الكونكاكاف لكأس العالم 2026 منتخبات كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها الدول المستضيفة للبطولة، فيما سيتم لعب مباريات التصفيات بين الاتحادات الأعضاء الـ 32 الأخرى، بمشاركة 30 فريقًا في الجولة الثانية.

وستقام الجولة الأولى من التصفيات في مارس 2024 بين اتحادات الكونكاكاف الأربعة الأقل تصنيفًا بناءً على تصنيفات الفيفا للرجال اعتبارًا من ديسمبر 2023.

وستكون الجولة الأولى من تصفيات الكونكاكاف لكأس العالم 2026، على النحو التالي:

1 - المباراة الفاصلة الأولى: جزر فيرجن البريطانية ضد جزر فيرجن الأمريكية

2 - المباراة الفاصلة الثانية: جزر تركس وكايكوس ضد أنجيلا

وسيتأهل الفائزون في كل مباراة في الدور الأول إلى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم كونكاكاف، والتي ستضم 30 فريقًا مقسمة إلى ست مجموعات من خمسة فرق.

وستلعب الفرق مباريات دور واحد (مباراتان على أرضها واثنتان خارج أرضها)، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى الجولة الثالثة من التصفيات، بإجمالي 12 فريقًا.

وتستعرض الشروق في السطور القادمة نتائج قرعة الدور الثاني من تصفيات كأس العالم كونكاكاف:

المجموعة الأولى: هندوراس - أنتيجوا وبربودا - كوبا - برمودا - جزر كايمان

المجموعة الثانية: كوستاريكا - ترينيداد وتوباجو - سانت كيتس ونيفيس - جرينادا - جزر الباهاما

المجموعة الثالثة: هايتي - كوراساو - سانت لوسيا - بربادوس - أروبا

المجموعة الرابعة: بنما - نيكاراجوا - جويانا - مونتسيرات - بليز

المجموعة الخامسة: جامايكا - جواتيمالا - جمهورية الدومينيكان - دومينيكا، الفائز بالمباراة الفاصلة (جزر فيرجن البريطانية - جزر فيرجن الأمريكية)

المجموعة السادسة: السلفادور - سورينام - بورتوريكو - سانت فنسنت وجزر جرينادين - الفائز بالمباراة الفاصلة (جزر تركس وكايكوس - أنجيلا).