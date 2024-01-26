 عودة يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة البنك الأهلي في كأس الرابطة - بوابة الشروق
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عودة يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة البنك الأهلي في كأس الرابطة

محمد عبد المحسن
نشر في: الجمعة 26 يناير 2024 - 3:20 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يناير 2024 - 3:20 م

أعلن محمد عودة، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، التشكيل الرسمي للفريق، في مواجهة البنك الأهلي، في الرابعة عصر اليوم، الجمعة، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويحتل البنك الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد نقطة واحدة، وبفارق الأهداف فقط خلف منافسه في مباراة اليوم، المقاولون العرب، صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر الجونة ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف أمام المصري البورسعيدي، قبل مباراة الفريقين في نفس التوقيت.

ويدخل المقاولون العرب مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أمير عابد، أحمد علاء، فاروقا نور الدين وجوزيف أوشايا.

خط الوسط: أحمد الشيمي، لؤي وائل، عبد الرحمن جبنة.

الهجوم: أمادو نياص، محمد ناصر وعماد ميهوب

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود أبو السعود، محمد سالم، عمر سافيولا، زياد فرج، محمد مجلي، أحمد عيد تمساح، عبد الرحمن أكمل ويوسف العزب


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