وسائل إعلام: نائب وزير الخارجية الصيني يزور كوريا الشمالية

وصل نائب وزير خارجية الصين سون ويدونج على رأس وفد صيني إلى كوريا الشمالية يوم الخميس في زيارة قصيرة، وذلك مع إحياء الدولتين هذا العام للذكرى الخامسة والسبعين لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما، وفقا لوسائل إعلام رسمية حكومية كورية شمالية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة أن الوفد الدبلوماسي الصيني وصل إلى العاصمة بيونج يانج عبر مدينة سينويجو الحدودية ، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ووفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية فإن الزيارة يبدو أنها متبادلة بعد أن زار نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي "باك ميونج هو" الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وعقد باك وسون محادثات رفيعة المستوى في بكين الشهر الماضي لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بمناسبة الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 2024.

ومن المتوقع أن يجتمع سون خلال زيارته لبيونج يانج مع كبار المسؤولين الكوريين الشماليين لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي. كما يمكن أيضا أن يلتقي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وتعتبر الصين الحليف الرئيسي لكوريا الشمالية والداعم الاقتصادي لها.