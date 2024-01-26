استمرار توافد الجمهور على معرض الكتاب رغم هطول الأمطار

استمر توافد جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في بدورته الـ55، على مدار ساعات اليوم الجمعة، وذلك على الرغم من الحالة السيئة نسبيا للطقس والتي صاحبها هطول الأمطار.

وتستضيف الدورة الـ55 لمعرض القاهرة للكتاب 1200 ناشر و5250 عارضا من 70 دولة، وسيقام على مساحة 80 ألف متر مربع، متضمنة خمس قاعات عرض.

ويستقبل المعرض جمهوره يوميا فى تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء يوميا، ما عدا يومى الخميس والجمعة، إذ يتم استقبال الجمهور فى تمام الساعة 10 صباحا وحتى 9 مساء.

كما يتضمن المعرض مجموعة من الخدمات يقدمها لزائريه، منها خدمة توصيل الكتاب عبر البريد المصري، مسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، استراحات للجمهور، أماكن للخدمات، الأمر الذي يعكس قيمة معرض الكتاب وما يتمتع به من تاريخ حافل ورحلة عطاء، تؤكد اهتمام الدولة بالثقافة ودعمها، ومساندة مبدعيها باعتبارهم «القوة الناعمة»، وتتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة في بناء الإنسان.