قال نادي نجيب، السكرتير السابق لشعبة المشغولات الذهبية بالغرف التجارية، إن التسعير لا يزال متوقفا في سوق الذهب؛ نتيجة الاضطرابات الكبيرة التي يشهدها السوق بسبب تذبذب الدولار بالسوق الموازية.

واضاف نجيب في تصريحاته لـ "الشروق" أن الأسعار مازالت عند مستوياتها بالأمس عند 3825 جنيها لعيار 21، موضحا أن حركة البيع والشراء في السوق تتم في إطار محدود للغاية وللضرورة فقط.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات كبيرة خلال الشهر الجاري، حيث سجل سعر عيار 21 الأوسع انتشارا في مصر في مطلع العام الجاري 3100 جنيه، إلى أن وصل إلى 3825 جنيها، بنسبة صعود 23% خلال ثلاث أسابيع فقط.

قالت شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، في بيان أمس، إن أسعار الذهب المتداولة بالأسواق غير حقيقية، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الأسعار التي يجب أن تكون عليها في الحقيقة، مرجعة تلك الزيادة إلى تدافع المواطنين لشراء الذهب.

وناشدت الشعبة، المواطنين، توخي الحذر في عمليات شراء الذهب في التوقيت الحالي، والتي تشهد عمليات مضاربة خارجة عن قواعد السوق.

وعالميا تتجه أسعار الذهب للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وسط قوة الاقتصاد الأمريكي التي أبقت الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة أسابيع

وسجل الذهب تراجع في المعاملات الفورية عند 2021.28 دولار للأوقية أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فارتفعت بنسبة محدودة بـ0.2 % إلى 2021.20 دولار وفقا لوكالة رويترز.

قال كلفن وونج، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، لدى أواندا إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يظهر مرونة وهو ما يحد من قوة الذهب.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع مع تراجع الضغوط التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوي.