متظاهرون في إسرائيل يطالبون بتنفيذ كامل لاتفاق وقف إطلاق النار

بعد الإفراج عن أربع مجندات إسرائيليات كن محتجزات لدى حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، تظاهر الآلاف مرة أخرى في إسرائيل مساء السبت، مطالبين حكومتهم بالالتزام بالاتفاق بشأن حرب غزة.

وقال المتظاهرون إنه فقط إذا استمر اتفاق وقف إطلاق النار الهش مع الحركة الفلسطينية وتمت المفاوضات بشكل أكبر، يمكن الإفراج عن جميع المحتجزين الـ90 المتبقين.

وتجددت المظاهرات في تل أبيب وحيفا والقدس وغيرها من المدن الإسرائيلية.

وحمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها شعارات مثل "أوقفوا الحرب" و"لا تتركوا أي رهينة وراءكم".

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق، سيجري إطلاق سراح 33 شخصا تم اختطافهم من إسرائيل في غضون ستة أسابيع مقابل 1904 أسرى فلسطينيين، أما بقية المحتجزين فسيجري إطلاق سراحهم في وقت لاحق.

وستبدأ مفاوضات بين إسرائيل وحماس قريبا حول المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق. ولايزال التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد يبقى أمرا غير مؤكد حتى هذه اللحظة.

ودخل وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ الأحد الماضي.