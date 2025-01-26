ترامب يؤكد مجددا أنه يأمل في التحدث مع بوتين قريبا

نقلت المجموعة الصحفية التابعة للبيت الأبيض عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأكيده مجددا أنه يأمل ويتوقع التحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قريبا.



وقال الرئيس الأمريكي: "هو يريد التحدث معي كذلك. وسيتم هذا الحديث بيننا قريبا".

في وقت سابق، أعلن ترامب أنه تلقى إشارات تفيد بأن الرئيس الروسي مستعد للقاء شخصيا معه وإبرام صفقة وتأمين اتفاق سلام بين موسكو وكييف.

وأضاف ترامب: "أعتقد أن روسيا تريد إبرام صفقة، ربما هم مستعدون لذلك. وفقا لما سمعته، يرغب بوتين كذلك في مقابلتي. سنلتقي في أقرب وقت ممكن. أنا مستعد لعقد اللقاء في أقرب وقت".

بعد ذلك، ذكر الرئيس بوتين أن علاقته مع الرئيس الأمريكي الحالي كانت دائما عملية وواقعية ومبنية على الثقة.

وأكد بوتين استعداده للقاء ترامب والحديث بهدوء حول جميع القضايا التي تهم روسيا والولايات المتحدة. وأشار إلى أن موسكو ترى تصريحات ترامب حول استعداده للعمل المشترك، وأن روسيا دائما منفتحة على ذلك. كما شدد على أهمية الاعتماد على "واقع اليوم" خلال أي لقاء محتمل مع ترامب.

واتفق بوتين مع تصريحات ترامب على أنه لو أعيد انتخابه في 2020، لكان من الممكن تجنب الأزمة الأوكرانية. وأكد أن روسيا مستعدة للمفاوضات حول القضية الأوكرانية، لكن هناك قضايا تحتاج إلى اهتمام خاص.

ووجه بوتين الانتقاد إلى فلاديمير زيلينسكي لفرضه على المستوى التشريعي حظرا على المفاوضات مع روسيا، وقال: "من الصعب الحديث بجدية عن المفاوضات في ظل الحظر الأوكراني"، ودعا بوتين الجهات الداعمة لنظام كييف إلى الضغط على زيلينسكي لإلغاء الحظر على المفاوضات.