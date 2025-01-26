الاحتلال الإسرائيلي يخطر بهدم منازل قرية كاملة شرق بيت لحم

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم جميع منازل قرية النعمان شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي النعمان جمال الدرعاوي لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال برفقة موظفين من بلدية الاحتلال في القدس اقتحموا القرية، وألصقوا إخطارات على واجهات 45 منزلا مأهولا، يتضمن هدمها بحجة عدم الترخيص، علما أنها بنيت ما قبل عام 1948، وآخر منزل بني عام 1993.

وأضاف الدرعاوي، أن سياسة الاحتلال تهدف إلى تهجير سكان القرية وضمها لحدود بلدية الاحتلال في القدس، مشيرا إلى أنه قبل عام ونصف أقرت محكمة الاحتلال العسكرية بفرض ضريبة الأملاك «الأرنونا» على جميع المنازل في القرية، عن ست سنوات سابقة حيث تم دفع ما بين 30-60 ألف شيقل، عن كل منزل.

وتقع قرية النعمان شرق محافظة بيت لحم، تبعد عن مركز المدينة حوالي 4.5 كم، ويحدها من الشرق أراضي قرية الخَاص، ومن الشمال أراضي بلدة صور باهر في القدس المحتلة، ومن الغرب والجنوب مدينة بيت ساحور.

وأشار الدرعاوي، إلى أن القرية تتكون من المنازل الـ45 المراد هدمها، مساحتها 1500 دونم وعدد سكانها 150 فردا، ومنازلها مشيدة من الحجر القديم، مبينا أنه لمواجهة المخططات الاحتلالية لضمها لحدود بلدية الاحتلال في القدس، تم تأسيس مجلس قروي لها عام 2013.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أصدرت سلطات الاحتلال العام الماضي 903 إخطارات بهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، تركز توزيعا في محافظات الخليل بـ 180 إخطارا، ومحافظة أريحا والأغوار بـ 140 إخطارا، ثم محافظة بيت لحم بـ 126 إخطارا، تخللها إصدار 20 إخطارا تستهدف برية بيت لحم الشرقية.

ولفتت إلى تنفيذ سلطات الاحتلال، خلال عام 2024 ما مجموعه 684 عملية هدم، هدمت خلالها 903 منشآت في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس وتضرر جراء ذلك 4332 شخصا، منهم 2320 طفلا وطفلة.

وتركزت عمليات الهدم في محافظات القدس بـ 190 عملية هدم، ثم محافظة الخليل بـ 172 عملية هدم، ومحافظة بيت لحم بـ 68 عملية هدم.