بري يدعو لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي تحتلها جنوب لبنان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي تحتلها جنوب لبنان.

وقال في تصريحات، نقلتها صحيفة «النهار» اللبنانية، صباح الأحد، إن «إسرائيل تمعن بانتهاك سيادة لبنان وخرقها لبنود وقف إطلاق النار».

وأشار إلى أن «دماء اللبنانيين الجنوبيين العزل وجراحهم، هي دعوة صريحة وعاجلة للمجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف النار، للتحرك الفوري والعاجل لإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية التي لاتزال تحتلها في جنوب لبنان».

واحتشد عدد من سكان جنوب لبنان في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عند مداخل قراهم في محاولة منهم للعودة إلى منازلهم، تزامنا مع انتهاء مهلة الـ60 يوما المنصوص عليها باتفاق وقف النار.

وتوافد أهالي بلدات شقرا، وحولا، وعيترون، وبليدا، ومارون الراس، والخيام، والناقورة وعدد من القرى الحدودية جنوب لبنان إلى مداخل هذه القرى والبلدات في محاولة للدخول إليها.

وانتهت فجر اليوم عند الساعة الرابعة بتوقيت بيروت مهلة الـ60 يوما للانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، بحسب ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

لكن الجيش الإسرائيلي أصدر تحذيرا للسكان صباح اليوم الأحد، بعدم العودة، وذلك بعدما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، نيته عدم سحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما.