فرنسا ترفع الحظر المفروض على الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض باريس الجوي

قررت فرنسا، مساء اليوم الأحد، رفع الحظر المفروض على الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض باريس الجوي.

ووفقًا لوكالة «فرانس برس»، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد لنتنياهو خلال اتصال هاتفي، أن الشركات الإسرائيلية ستكون قادرة على المشاركة في المعرض».

ويأتي هذا التأكيد من الرئيس الفرنسي بعد فترة من التوتر في العلاقات بين باريس وتل أبيب؛ بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

والعام الماضي، مُنعت شركات الدفاع الإسرائيلية من المشاركة في معرض دفاعي كبير في باريس، الأمر الذي أدى إلى توترات بين البلدين.

ومن المقرر أن ينعقد معرض باريس الجوي في الفترة من 16 إلى 22 يونيو، هو الأكبر على مستوى العالم، ويضم أبرز اللاعبين العالميين في مجال الطيران والدفاع.

ويقام هذا الحدث بالتناوب سنويًا مع معرض فارنبورو الجوي في بريطانيا، ويجذب عمالقة الصناعة من جميع أنحاء العالم.