رئيسة فنزويلا المؤقتة تطالب بوقف التدخل الأمريكي في شؤونها

قالت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز، إن فنزويلا "سئمت" من التدخل الأمريكي، وذلك أثناء مخاطبتها عمال النفط الحكوميين في ولاية أنزواتيجي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رودريجيز قولها للعمال أمس الأحد: "كفى أوامر من واشنطن للسياسيين الفنزويليين، دعوا السياسة الفنزويلية تحل خلافاتنا وصراعاتنا. كفى من القوى الأجنبية".

وصعدت رودريجيز وشقيقها خورخي رودريجيز، رئيس الجمعية الوطنية، من خطابهما خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث تواجه الحكومة معارضة من القطاعات العامة والأحزاب اليسارية ضد الإصلاح الشامل المقترح لصناعة النفط.

والتقى الشقيقان بعمال شركة "بتروليوس دي فنزويلا" في مصفاة بورتو لا كروز بعد انتقاد سلسلة من الإصلاحات النفطية التي ستؤدي إلى تفكيك احتكار الدولة والسماح للشركات الخاصة بإنتاج وبيع الخام من احتياطيات البلاد الضخمة.

يشار إلى أنه بعد اعتقال قوات أمريكية رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو مطلع الشهر الجاري، مارس الرئيس دونالد ترامب ضغطا على رودريجيز لتعزيز رؤيته لمستقبل البلاد، والتي تتضمن عادة تنشيط دور شركات النفط الأمريكية في بلد يملك أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في العالم.