 الأردن يعلق الرحلات الجوية إلى إيطاليا ويلغي عددا من الرحلات إلى الشرق الأقصى - بوابة الشروق
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الأردن يعلق الرحلات الجوية إلى إيطاليا ويلغي عددا من الرحلات إلى الشرق الأقصى

علم الأردن
علم الأردن
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 4:51 م | آخر تحديث : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 4:51 م

قرر الأردن تعليق الرحلات الجوية بينه وإيطاليا بدءًا من اليوم وحتى إشعار آخر، كما تم إلغاء العديد من الرحلات إلى الشرق الأقصى؛ في ضوء تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا وبعض الدول الآسيوية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الأردنية ستيفان بيشلر، قوله إن هذه القرارات تستهدف سلامة المسافرين في ضوء تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا وبعض الدول الآسيوية، مؤكدًا الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات العملية التي تساعد على بقاء الأردن خاليًا من الفيروس.


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