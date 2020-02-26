إيران تعلن ارتفاع ضحايا فيروس كورونا إلى 19 وفاة من بين 139 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في البلاد إلى 139 شخصا، توفي منهم 19.



ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش جهانبور القول اليوم :"من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تشخيص 44 إصابة جديدة، توفي أربعة منهم".



وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية اتخاذ إجراءات لمواجهة فيروس كورونا في السجون، من بينها منح إجازات للسجناء.



ونقلت (إرنا) اليوم عن المتحدث غلام حسين اسماعيلي قوله إن رئيس السلطة القضائية أمر بمتابعة خاصة لأوضاع السجناء من أجل الوقاية من فيروس كورونا ومواجهته.



وأوضح أنه "خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي عقد أمس الأول الاثنين.. تقرر تشكيل لجنة خاصة من قبل مصلحة السجون بالتعاون مع الطب الشرعى ووزارة الصحة، لاتخاذ الاجراءات الصحية والوقائية للحفاظ على صحة السجناء، وكذلك الإجراءات اللازمة لإيجاد أقسام طبية وعلاجية."



وقال إنه "تقرر اتخاذ تدابير بخفض نسبة أحكام السجن بحق المدانين قدر الإمكان، وتجنب إصدار أحكام السجن باستثناء الحالات الضرورية، وكذلك منح إجازات للسجناء المتوفرة فيهم الشروط اللازمة".



وأضاف أنه "من دواعي الارتياح أنه لا توجد أي مخاوف بشأن السجناء".



وتشير تقارير لوسائل إعلام إيرانية معارضة إلى ظهور الفيروس في سجون إيرانية.